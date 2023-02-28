МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий закрепиты за каждым домом газообслуживающую компанию. "Сибур" объяснил возобновление экспорта сжиженных газов через Тамань

Документ предусматривает поправки в Жилищный кодекс и закон о газоснабжении. В случае принятия законопроекта для каждого дома будут предусмотрены соглашения с одной обслуживающей газовое оборудование организацией — договор на обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, договор на обслуживание внутриквартирного оборудования для каждой квартиры в отдельности.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем Telegram-канале назвал данную инициативу законопроектом, который позволит значительно уменьшить число аварий с бытовым газом.

Ко второму чтению в законопроект вошло все, что сегодня необходимо для организации качественного контроля за техническим состоянием газового оборудования в квартирах, отметил он.

"Законопроект обеспечит обслуживание всей сети газопотребления многоквартирных домов одной организацией. И это будет газораспределительная организация (ГРО), которая занимается поставкой ресурса в дом. В 90% случаев это подразделения Газпрома. В остальных — частная ГРО. То есть наличие необходимых квалификаций и технической базы гарантировано", — заявил Пахомов.

Предполагается, что такое непрерывное обслуживание обеспечит своевременность работ и четко идентифицирует и персонифицирует ответственность конкретных должностных лиц.

"Качество работ повысится, будет понятно, кто оказывает услуги по гарантийным случаям", — отметил парламентарий.

Также в проекте идет речь об усилении контроля со стороны органов госжилинспекции за работой "газовщиков" и состоянием вентиляционных каналов, и обязанность собственников помещений заключать договоры и пускать в дом специалистов для проверки состояния оборудования.