На финско-российской границе начали строить забор, пишет СМИ
YLE: Финляндия приступила к строительству забора в районе перехода Иматра — Светогорск
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Строительство забора началось в районе финско-российского перехода Иматра-Светогорск, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Правительство Финляндии ранее выделило 139 миллионов евро на возведение в 2023-2024 годах ограждений на границе с Россией. Отмечается, что будет построено сооружение длиной в 70 километров, из которых 52 километра возведут на юго-востоке страны, восемь — в Северной Карелии, пять — в Лапландии и Кайнуу.
По информации YLE, Финляндия начала строительство тестового участка забора по обе стороны от пограничного перехода Иматра. Протяженность сооружения составит три километра, добавляет корпорация.
https://1prime.ru/society/20230228/839934764.html
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