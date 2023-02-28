МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Строительство забора началось в районе финско-российского перехода Иматра-Светогорск, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. В Финляндии обеспокоились экологическими последствиями санкций

Правительство Финляндии ранее выделило 139 миллионов евро на возведение в 2023-2024 годах ограждений на границе с Россией. Отмечается, что будет построено сооружение длиной в 70 километров, из которых 52 километра возведут на юго-востоке страны, восемь — в Северной Карелии, пять — в Лапландии и Кайнуу.

По информации YLE, Финляндия начала строительство тестового участка забора по обе стороны от пограничного перехода Иматра. Протяженность сооружения составит три километра, добавляет корпорация.