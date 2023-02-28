МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) приостановлено. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совфед и ЦБ разработали законопроект о защите россиян от финансовых пирамид

"Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", — отмечается в тексте пояснительной записки.

Также отмечается, что закон может вступить в силу после официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в соглашении будет принимать президент.

О приостановке участия России в российско-американском СНВ-3 Путин заявил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Президент однако отметил, что это не означает выход из договора. Он добавил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".