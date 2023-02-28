МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" был внесен президентом РФ.

Данный закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа.

"В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", — указывается в документе.

Согласно документу, прекратили свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.