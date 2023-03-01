МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по социальной политике в ходе заседания в среду рекомендовал к принятию в первом чтении проект новой редакции закона "О занятости", предусматривающий акцент на предотвращении безработицы. В Госдуме планируют упростить трудоустройство подростков с 14 лет

Комитет Госдумы по вопросам семьи, являющийся соисполнителем по законопроекту, также поддержал его ранее.

Документ в том числе предусматривает, что правительство РФ будет устанавливать порядок финподдержки работодателей, трудоустраивающих молодежь.

"Правительство Российской Федерации устанавливает: 1. порядок предоставления мер финансовой поддержки работодателям, осуществляющим трудоустройство граждан, относящихся к молодежи", — сказано в тексте законопроекта.

Кроме того, законопроект устанавливает, что максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплаты пособия будет равен величине МРОТ.

"Размер максимальной величины пособия по безработице в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице составляет величину, равную минимальному размеру оплаты труда", — говорится в тексте законопроекта.

Авторами инициативы являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев, замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, вице-спикер Сергей Неверов (ЕР), член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко (ЕР), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Андрей Турчак, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко, член комитета Совета Федерации по соцполитике Дарья Лантратова.