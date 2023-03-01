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Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
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Финский парламент одобрил законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора (НАТО). Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае 2022... ПРАЙМ, 01.03.2023
общество , новости, финляндия, нато, законопроект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Финский парламент одобрил законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора (НАТО).
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года.
Законопроект одобрили 184 голосами "за". После голосования заявку должен ратифицировать президент страны Саули Ниинисте.
Кроме того, процесс ратификации должен быть завершен всеми членами НАТО, из которых Венгрия и Турция не одобрили присоединение Финляндии и Швеции.