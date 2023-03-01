МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Финский парламент одобрил законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора (НАТО). Финляндия нарастила импорт российских ядерных компонентов

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года.

Законопроект одобрили 184 голосами "за". После голосования заявку должен ратифицировать президент страны Саули Ниинисте.

Кроме того, процесс ратификации должен быть завершен всеми членами НАТО, из которых Венгрия и Турция не одобрили присоединение Финляндии и Швеции.