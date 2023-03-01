МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Создание Фонда поддержки семей ветеранов и погибших участников СВО началось, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Путин объявил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранов СВО

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о формировании такой организации.

"Все поручения даны. Работа по формированию такой структуры началась", — сказал председатель правительства.

По его словам, фонд также будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО.

Глава кабмина также подписал постановление, позволяющее участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях. Документ должен сгладить все организационные процессы, пояснил он.

Мишустин добавил, что правительство упростило оформление мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям.