Мишустин рассказал о создании Фонда поддержки семей погибших участников СВО
Мишустин: работа по созданию Фонда поддержки семей погибших участников СВО началась
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Создание Фонда поддержки семей ветеранов и погибших участников СВО началось, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о формировании такой организации.
"Все поручения даны. Работа по формированию такой структуры началась", — сказал председатель правительства.
По его словам, фонд также будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО.
Глава кабмина также подписал постановление, позволяющее участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях. Документ должен сгладить все организационные процессы, пояснил он.
Мишустин добавил, что правительство упростило оформление мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям.
https://1prime.ru/society/20230301/839945711.html
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