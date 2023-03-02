МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В Брянской области в селе Любечане на границе с Украиной нескольких человек взяли в заложники в магазине, сообщили РИА Новости представители экстренных служб.

"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — заявил собеседник агентства.

Ранее глава региона Александр Богомаз заявил, что в село проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль, погиб один человек, ребенок получил ранения.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора, данных о заложниках и численности ДРГ нет. Также власти заявили, что диверсанты не проникли в школы региона, образовательные учреждения не затронуты.