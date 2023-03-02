МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб из-за накачки фюзеляжа самолета избыточным давлением, заявили в пресс-службе ОАК. ﻿Жертвами столкновения двух поездов в Греции стали десятки человек

"В деталях разбираются. Но на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай", — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента на "Авиастаре" в ходе испытаний фюзеляжа Ил-76МД-90А погиб один работник, пятеро пострадали.