Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета
ОАК: сотрудник "Авиастара" погиб из-за накачки фюзеляжа самолета давлением на испытаниях
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб из-за накачки фюзеляжа самолета избыточным давлением, заявили в пресс-службе ОАК.
"В деталях разбираются. Но на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай", — отметили в компании.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента на "Авиастаре" в ходе испытаний фюзеляжа Ил-76МД-90А погиб один работник, пятеро пострадали.
https://1prime.ru/society/20230302/839957862.html
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