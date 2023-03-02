Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом
Путин: атака украинских диверсантов на автомобиль в Брянской области является терактом
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Атака украинских диверсантов в Брянской области, открывших огонь по гражданским, является терактом, заявил президент России Владимир Путин.
"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним", — сказал глава государства, обращаясь к участникам образовательной программы "Школа наставника".
Российский лидер подчеркнул, что офицеры и солдаты защищают страну от неонацистов, которые снова совершили террористический акт.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль на территории Климовского района Брянской области, в результате которого пострадал ребенок и погиб местный житель.
https://1prime.ru/society/20230302/839958144.html
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