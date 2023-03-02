МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет смены в многоквартирных домах управляющей компании в течение года. Госдума одобрила освобождение от пеней за ЖКХ мобилизованных на время СВО

Документ предполагает закрепление в Жилищном кодексе возможности собственников помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения оговора, за исключением случаев невыполнения управляющей организацией условий договора.

Законопроект в палату внес глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия") и депутаты фракции.

Основной проблемой в сфере управления многоквартирными домами является недобросовестная конкуренция среди управляющих компаний, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

По Жилищному кодексу РФ в любой момент на основании желания собственников можно сменить управляющую компанию, при этом протоколы общего собрания фальсифицируются, а жильцы узнают о смене компании постфактум.