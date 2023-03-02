Госдума одобрила запрет смены управляющей компании в многоквартирном доме
ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете смены УК в жилом доме в течение года
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет смены в многоквартирных домах управляющей компании в течение года.
Документ предполагает закрепление в Жилищном кодексе возможности собственников помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения оговора, за исключением случаев невыполнения управляющей организацией условий договора.
Законопроект в палату внес глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия") и депутаты фракции.
Основной проблемой в сфере управления многоквартирными домами является недобросовестная конкуренция среди управляющих компаний, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
По Жилищному кодексу РФ в любой момент на основании желания собственников можно сменить управляющую компанию, при этом протоколы общего собрания фальсифицируются, а жильцы узнают о смене компании постфактум.
https://1prime.ru/society/20230302/839959986.html
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