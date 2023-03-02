МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, касающееся граждан Венгрии с диппаспортами, документ опубликован на портале правовой информации. Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году

"Приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного в Москве 14 июня 2001 года, в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия", — говорится в тексте документа.

Кроме того, МИДу РФ поручено направить венгерской стороне уведомлении о принятом решении.