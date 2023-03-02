Россия приостановила соглашение с Венгрией о поездках по диппаспортам
Правительство приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, касающееся граждан Венгрии с диппаспортами, документ опубликован на портале правовой информации.
"Приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного в Москве 14 июня 2001 года, в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия", — говорится в тексте документа.
Кроме того, МИДу РФ поручено направить венгерской стороне уведомлении о принятом решении.
https://1prime.ru/society/20230302/839961206.html
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