Экономист назвала тех, кому не пересчитают квитанции за вывоз ТБО
Экономист Садыкова: хозяева пустых квартир будут платить за вывоз ТБО на прежних условиях
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Собственники, которые "постоянно не проживают в квартире", будут оплачивать вывоз бытового мусора на прежних условиях, рассказала преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Садыкова.
"Эти изменения не освободят от платы за вывоз ТКО владельцев пустующих жилых помещений", — разъяснила новостному порталу RNews доцент кафедры "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" РЭУ им. Г.В. Плеханова.
"Им все равно придется платить за вывоз ТКО, даже если там никто не зарегистрирован", — заметила она.
С 1 марта в правила предоставления коммунальных услуг внесена поправка: владельцы и наниматели, которых не было дома пять и более календарных дней, имеют право воспользоваться перерасчетом за вывоз мусора.
https://1prime.ru/society/20230303/839960432.html
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