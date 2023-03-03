МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Собственники, которые "постоянно не проживают в квартире", будут оплачивать вывоз бытового мусора на прежних условиях, рассказала преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Садыкова. Россиянам рассказали об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ

"Эти изменения не освободят от платы за вывоз ТКО владельцев пустующих жилых помещений", — разъяснила новостному порталу RNews доцент кафедры "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"Им все равно придется платить за вывоз ТКО, даже если там никто не зарегистрирован", — заметила она.

С 1 марта в правила предоставления коммунальных услуг внесена поправка: владельцы и наниматели, которых не было дома пять и более календарных дней, имеют право воспользоваться перерасчетом за вывоз мусора.