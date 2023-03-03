Чернышенко отметил рост западных кибератак на информационные системы страны
Чернышенко: кибератаки с Запада на информационные системы России выросли на 65 процентов
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УФА, 3 мар — ПРАЙМ. Идущие с Запада кибератаки на информационные системы России выросли с 2022 года на 65 процентов, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с молодыми учеными в Уфе.
"Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", — сказал он.
https://1prime.ru/society/20230303/839967190.html
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