МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Количество уголовных дел о коррупции, которые были переданы в суды, увеличилось в 2022 году до десяти тысяч и превысило показатель 2021 года на девять процентов, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Приставы назвали общую сумму взысканных в 2022 году алиментов

"Следователи СК России направили в суд почти 89 тысяч уголовных дел, из них 10 тысяч о коррупции, что на 9% больше, чем в 2021 году, а также свыше 18 тысяч дел об экономических преступлениях. При этом за преступления коррупционной направленности привлечено 418 лиц, обладающих особым правовым статусом", — сказано в сообщении.