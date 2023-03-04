В Госдуме поддержали запрет на усыновление для лиц из недружественных стран
Комитет ГД поддержал законопроект о запрете усыновления из России в недружественные страны
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Думский комитет по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления детей из РФ в недружественные государства. Об этом рассказала председатель комитета Нина Останина.
Проект был одобрен после того, как в правительстве четко заявили, что поддерживают эту инициативу, заявила она РИА Новости.
Документ внесли в нижнюю палату парламента в августе прошлого года. Он предполагает, что лицам из недружественных стран будет запрещено усыновлять или брать под опеку российских детей. При этом в случае исключения страны из списка недружественных ограничение может быть снято без соответствующих поправок в Семейном кодексе.
https://1prime.ru/society/20230304/839974471.html
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