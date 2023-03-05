Сенатор Пушков: глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале планы Соединенных Штатов ввести запрет на инвестиции в технологии Китая, которые потенциально угрожают национальной безопасности США.
По мнению сенатора, "Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты".
При этом он отметил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, и этого никак не удастся избежать.
https://1prime.ru/society/20230305/839975796.html
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