МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале планы Соединенных Штатов ввести запрет на инвестиции в технологии Китая, которые потенциально угрожают национальной безопасности США. Пушков заявил, что даже союзники США убеждены в правоте Херша

По мнению сенатора, "Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты".

При этом он отметил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, и этого никак не удастся избежать.