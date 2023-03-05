МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая, в ходе которой депутаты определят не только вектор социально-экономического развития второй экономики мира, но также изберут руководство страны на следующие пять лет, открывается в воскресенье в Пекине. Вице-премьер Белоруссии рассказал об итогах визита Лукашенко в Китай

Сессии китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей — давно перестали быть важными исключительно для внутриполитической жизни Китая. Каждый год в начале марта весь мир обращает пристальное внимание на то, что обсуждают, одобряют и меняют китайские законодатели. От сделанных заявлений и принятых в Доме народных собраний решений зависит многое в современном мире, включая политическую направленность в международных отношениях, а также экономическое развитие и стабильность.

ПОВЕСТКА И ЗНАЧЕНИЕ

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва продлится с 5 по 13 марта, для участия в ее работе со всей страны были избраны 2977 делегатов, которым предстоит заслушать доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2023-й и проект центрального и местных бюджетов на 2023 год, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП.

Делегаты также должны будут рассмотреть проект поправок к Закону о законодательной деятельности КНР, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета КНР, главу Народного банка Китая (ЦБ), вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.

Парламентская сессия этого года имеет особое значение, поскольку именно в этом году завершается десятилетний цикл работы нынешнего руководства страны, и, в частности, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который руководил правительством два пятилетних срока в тяжелый период "торговой войны" с США и пандемии.

При этом ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения поправок в конституцию страны на парламентской сессии в 2018 году, согласно которым срок пребывания на этом посту одного и того же человека больше не ограничен двумя пятилетними сроками. Если бы поправки не были внесены, Си Цзиньпин в этом году также должен был бы покинуть пост председателя КНР.

Как заявил РИА Новости специально приглашенный научный сотрудник исследовательского центра американистики Чжэцзянского университета иностранных языков Ван Пэн, сессия этого года будет иметь особое значение, так как она состоится после прошедшего в октябре прошлого года XX съезда Коммунистической партии Китая, "таким образом, определенный партией политический курс будет усовершенствован и обновлен на уровне правительства и государственного управления".

ВСНП в полном составе собирается лишь раз в год в Доме народных собраний в центре Пекина, делегаты избираются из всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР. В остальное время года проходят заседания постоянного комитета ВСНП, который рассматривает и принимает законы.

По итогам сессии также будет избран новый председатель постоянного комитета ВСНП, пост в настоящий момент занимает уходящий на пенсию Ли Чжаньшу. Согласно прогнозам наблюдателей, должность может получить член постоянного комитета политбюро ЦК КПК и экс-секретарь центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

РЕФОРМЫ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Сессия проходит на фоне довольно сложной международной обстановки и восстановления нормальных связей Китая с внешним миром после отмены строгой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, из-за которой Китай был фактически отрезан от внешнего мира на протяжении последних трех лет.

Как заявил РИА Новости заместитель директора совместного Центра исследования России Санкт-Петербургского государственного университета и Народного университета Китая Ван Сяньцзюй, в ходе предстоящей сессии ВСНП будет рассмотрен план реформы партийных и государственных органов, ранее одобренный на втором пленуме ЦК КПК. Несмотря на то что подробности плана не раскрывались, по словам эксперта, реформы могут иметь "очень важное значение".

Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что в рамках нынешнего этапа реформ партийных и государственных органов упор в целом делается на ключевые секторы и области, обладающие четко выраженной направленностью, большой интенсивностью, широким охватом и глубоким влиянием на интересы. Реформы направлены на решение ряда сложных проблем, представляющих общественный интерес, и ожидается, что это окажет серьезное влияние на социально-экономическое развитие страны.

Говоря о каких-либо возможных изменениях во внешней политике Китая, эксперт Ван Сяньцзюй подчеркнул, что китайская внешняя политика была определена в ходе XX съезда КПК.

"Я не ожидаю каких-либо значительных изменений, внешнеполитическая стратегия уже была определена в ходе XX съезда КПК. В Китае руководящую роль играет КПК, сессии ВСНП и НПКСК могут более конкретизировать (стратегию)", — добавил Ван Сяньцзюй.

РАСКЛАД СИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что новым премьером Госсовета КНР станет бывший глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, который на XX съезде КПК вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК, его считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики. После закрытия сессии ВСНП 13 марта он должен будет встретиться с журналистами на традиционной ежегодной пресс-конференции главы правительства.

По информации газеты South China Morning Post, Си Цзиньпин доверяет Ли Цяну, и поэтому последний на посту премьера будет иметь высокую степень автономности в экономических делах, что позволит ему предпринимать смелые действия для решения наиболее актуальных вопросов. Аналитики полагают, что восстановление экономики после снятия Китаем противоэпидемиологических ограничений поможет ослабить давление на Ли Цяна в работе по стабилизации экономики, что позволит его кабинету направить больше усилий на решение актуальных проблем, таких как повышение доверия инвесторов и сдерживание высокого уровня безработицы среди молодежи.

Должность первого вице-премьера, по прогнозам аналитиков, вероятно, займет Дин Сюэсян, который считается одним из наиболее близких политических соратников Си Цзиньпина. Дин Сюэсян занимал пост главы канцелярии ЦК КПК с 2017 года, по итогам XX съезда партии он вошел в состав постоянного комитета политбюро.

Тремя другими вице-премьерами могут стать нынешний председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, член политбюро ЦК КПК, бывший мэр Тяньцзиня, экс-секретарь комитета КПК провинции Ляонин Чжан Гоцин, а также член политбюро ЦК КПК Лю Гочжун, ранее занимавший посты губернатора провинций Цзилинь и Шэньси.

Хэ Лифэн, по прогнозам, должен прийти на место "экономического царя" Лю Хэ, пользующегося полным доверием Си Цзиньпина и являющегося одним из самых влиятельных чиновников Китая в сфере экономики и финансов, именно он возглавлял китайскую делегацию на переговорах с США в разгар "торговой войны".

Лю Гочжун, скорее всего, будет отвечать за сельское хозяйство, которым ранее ведал вице-премьер Ху Чуньхуа, а также за общественное здравоохранение, находившееся в ведении вице-премьера Сунь Чуньлань.

В китайском правительстве распределение курируемых сфер между четырьмя вице-премьерами может варьироваться в зависимости от их квалификации и опыта. Распределение обязанностей останется неизвестным до первого заседания правительства в полном составе, которое проведет премьер.

На пост министра обороны и преемника нынешнего главы ведомства Вэй Фэнхэ претендует член Военного совета ЦК КПК Ли Шанфу, который находится под санкциями США за приобретение российской военной техники. Этот факт, по мнению наблюдателей, может сделать довольно неловкими контакты США и Китая в военной сфере.

При этом новый глава МИД КНР вопреки традиции был назначен еще в конце прошлого года, за несколько месяцев до парламентской сессии, им стал бывший посол Китая в США Цинь Ган, заменивший на этом посту Ван И, который получил повышение по партийной линии и теперь входит в состав политбюро ЦК КПК и возглавляет канцелярию комиссии по иностранным делам ЦК партии. Цинь Ган 7 марта проведет большую пресс-конференцию главы внешнеполитического ведомства, которая ежегодно проходит в период парламентской сессии.

На должность вице-председателя КНР вместо Ван Цишаня, которого на протяжении последних десяти лет называли правой рукой Си Цзиньпина, может быть избран вице-премьер Хань Чжэн. Он не вошел в состав ЦК КПК по итогам прошлогоднего партийного съезда, однако был избран делегатом ВСНП этого года, история, по сути, повторяет то, что было с Ван Цишанем пять лет назад, когда он получил пост вице-председателя КНР.

Ранее назначение на должность вице-председателя фактически значило дальнейшее продвижение до лидера страны, так было с Ху Цзиньтао и с Си Цзиньпином. Сейчас такие прогнозы делать крайне сложно из-за того, что неизвестно, сколько именно на должности председателя КНР будет оставаться Си Цзиньпин и кто может быть его потенциальным преемником.

ДОКЛАДЫ И БЮДЖЕТЫ

Важным и неизменным элементом парламентской сессии ежегодно является обнародование плана социального-экономического развития и плана бюджета на текущий год, экономические цели страны, в частности планка роста ВВП, которые в своем рабочем докладе озвучит премьер Госсовета Ли Кэцян. Для него этот доклад на открытии сессии ВСНП станет завершающим в карьере премьера.

Традиционно внимание экономических аналитиков будет приковано к планке роста ВВП, которую установят власти, а также к ожидаемым показателям инфляции, дефицита бюджета, денежно-кредитной политике, усилиям по борьбе с загрязнением окружающей среды и реформе по сокращению избыточных мощностей. Все это позволит экономистам создать представление о том, что ожидать от второй крупнейшей экономики мира в наступившем году.

Эксперты прогнозируют, что в этом году планка роста будет установлена в районе 5-6%, Международный валютный фонд ожидает роста китайской экономики в 2023 году на уровне 4,4%.

Приглашенный научный сотрудник исследовательского центра американистики Чжэцзянского университета иностранных языков Ван Пэн заявил РИА Новости, что две сессии имеют большое значение и в контексте экономического развития Китая, особенно на фоне определенного замедления темпов роста китайской экономики из-за влияния пандемии и роста конкуренции между крупными державами. По его словам, публикация плана экономического развития Китая на ближайший год поможет производителям и бизнесменам в стране и за рубежом восстановить уверенность в китайской экономике.

В 2022 году на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки ВВП Китая вырос на 3% по сравнению 2021 годом, хотя власти ожидали, что темпы роста составят около 5,5%.

Еще одной важной темой является военный бюджет, который планомерно растет с каждым годом, хотя Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. Согласно бюджету на 2022 год, Китай планировал довести военные расходы до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиардов долларов), увеличив их на 7,1% в годовом выражении.

Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао на пресс-конференции в субботу заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. Он также подчеркнул, что доля расходов Китая на оборону в объеме ВВП на протяжении многих лет находится в основном на стабильном уровне, ниже среднемирового уровня, а темпы роста показателя — умеренные и целесообразные.

При этом, отвечая на вопрос о том, насколько КНР планирует увеличить расходы на оборону в этом году, Ван Чао не предоставил никаких цифр, отметив, что они будут указаны в проекте бюджета страны на 2023 год. Согласно практике прошлых лет, проект бюджета должен быть обнародован на открытии сессии ВСНП в воскресенье.

Ван Чао добавил, что будущее Китая тесно связано с будущим всего мира, "модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны, но наоборот, станет позитивной силой для поддержания стабильности и мира в регионе и во всем мире".