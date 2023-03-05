МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". Путин: Запад намерен перевести локальный конфликт на Украине в глобальный

По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток.

"Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", — сказал бывший хозяин Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы.

При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

"Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это — вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", — подчеркнул бывший глава американской администрации.