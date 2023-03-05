В Британии посоветовали Урсуле фон дер Ляйен утопиться в море
Британская журналистка порекомендовала Урсуле фон дер Ляйен утопиться после слов о России
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна ответить за высказывание о "российской агресси", заявила в Twitter британская журналистка Эби Робертс.
Так журналистка отреагировала на публикацию главы Еврокомиссии на своей официальной странице в Twitter, в которой фон дер Ляйен рассказала, что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", нацеленного на осуждение России за СВО на Украине.
В ответ Робертс дала фон дер Ляйен напутствие: "Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма".
https://1prime.ru/society/20230305/839976318.html
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