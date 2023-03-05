МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна ответить за высказывание о "российской агресси", заявила в Twitter британская журналистка Эби Робертс. Глава Еврокомиссии сделала шокирующее заявление о России

Так журналистка отреагировала на публикацию главы Еврокомиссии на своей официальной странице в Twitter, в которой фон дер Ляйен рассказала, что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", нацеленного на осуждение России за СВО на Украине.

В ответ Робертс дала фон дер Ляйен напутствие: "Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма".