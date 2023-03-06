МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта, начинается у россиян. Россияне стали покупать больше парфюмерии в преддверии 8 марта

Как пояснили РИА Новости в Роструде, Международный женский день в России является нерабочим праздничным днем. В соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен.

Поскольку вторник, 7 марта, является предпраздничным, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала РИА Новости, что отпуск в 2023 году наиболее выгодно будет брать в марте, августе и октябре, наименее выгодными месяцами с этой точки зрения были январь и февраль.