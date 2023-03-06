МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи G20 в Индии отметил, что в дипломатических отношениях с Россией настало "небольшое улучшение". Он аргументировал это утверждение тем, что глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на общем заседании, а не ушел, как во время предыдущей встречи в Индонезии, когда на Россию обрушился поток осуждения за СВО, пишет Le Figaro. Главы МИД G20 приняли итоговый документ

"По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, что это лучше, чем ничего", — отметил глава европейской дипломатии.



В то же время Боррель выразил несогласие с идеей исключить Россию из G20. "Мы должны сохранить возможность говорить или по крайней мере слушать", — цитирует издание его слова.