МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил новый проморолик компании Louis Vuitton в продвижении российской символики, пишут "Известия". СМИ узнали, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины

"Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — написал Подоляк в Twitter.

Как отмечает издание, недовольство советника Зеленского вызвано тем, что основными цветами рекламной кампании Louis Vuitton стали белый, синий и красный, а кроме того, в материалах можно было увидеть заглавную букву V.

При этом интернет-пользователи напомнили, что сочетание белого, синего и красного используется во французском триколоре, а V означает Vuitton. Более того, указанные изображения и мотивы бренд уже эксплуатировал в рекламной кампании 2016 года.