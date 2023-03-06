МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. В Турции назвали условие строительства газового хаба в стране

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — сказал Эрхан.

По его словам, турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом", и которые, по его словам, "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами".

"Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", — заявил он.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США — госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".