МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи по итогам переговоров с Токио официально представило в понедельник план выплат компенсаций жертвам принудительного труда в Японии во время Второй мировой войны, которые в 2018 году выиграли суд против японских компаний, компенсации будут производиться через южнокорейский государственный фонд на деньги южнокорейских фирм, а не японских компаний, как того требуют истцы, сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин на пресс-конференции. Власти Южной Кореи оштрафовали Mercedes-Benz, BMW и Audi за сговор

Объявленный Пак Чином план призван решить вопрос о выплате компенсации 15 корейцам, которые выиграли судебные иски против японских фирм, обвиняемых в использовании принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны.

Согласно плану, фонд помощи пострадавшим от принудительного труда на японских предприятиях. Будет создан государством при министерстве внутренних дел Южной Кореи и будет принимать "добровольные" пожертвования от частного сектора.

За пожертвованиями в фонд Сеул обратится не к японским, а к южнокорейским компаниям, которые в прошлом воспользовались дотациями и грантами от Токио в соответствии с договором 1965 года о нормализации отношений Японии и Южной Кореи. Также планируется использовать уже созданный в 2014 году фонд, для выплаты компенсации другим истцам, чьи иски еще не завершены.

Нынешний план был предварительно опубликован во время публичных слушаний, МИД Южной Кореи также проводил разъяснительные сессии для жертв и их семей. Последние, в свою очередь выступают против выплат от южнокорейского правительства, требуя выплаты компенсаций именно японскими компаниями, согласно решению суда.

Агентство Рёнхап также сообщило, что стороны договорились создать "Фонд будущего молодежи", который будет спонсировать стипендии для студентов.

"Правительство президента Юн Сок Ёля пыталось найти рациональное решение, которое отвечало бы общим интересам как Южной Кореи, так и Японии, уважая при этом мнения жертв принудительного труда", — заявил Пак Чин на пресс-конференции. Министр добавил, что обе страны продолжат совместную работу по преодолению "печальной истории прошлого" и будут развивать отношения, ориентированные на будущее, на основе совместной декларации от 1998 года.

Бывший тогда премьер-министром Японии Кэйдзо Обути и тогдашний президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун опубликовали эту декларацию 8 октября 1998 года. В документе содержались в том числе извинения японской стороны за колониальную политику Японской империи и заявления о развитии двусторонних отношений, ориентированных на будущее

В последние годы отношения между Японией и Южной Корее испытывали периоды обострения. В них остается ряд неразрешенных политических вопросов, таких как территориальный спор о принадлежности островов Токто (японское название Такэсима) и проблема компенсации жертвам японского колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах, включая принудительный труд корейских рабочих, а также использование южнокорейских девушек в качестве "женщин для утешения" японскими солдатами.

В 2018 году Верховный суд в Южной Корее обязал японские компании, такие как Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries, выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи. Токио же полагает, что все вопросы возмещения ущерба, связанные с японской колонизацией, между двумя странами были улажены договором от 1965 года о нормализации отношений и компенсации уже выплачены.

Решение суда привело к ухудшению торговых отношений меду странами и вводу Японией торговых санкций, в ответ на что РК подала жалобу в ВТО и даже собиралась выйти из договора об обмене военной информацией (GSOMIA). Вмешательство США вынудило Южную Корею отозвать спор в ВТО и приостановить выход из GSOMIA, но с момента начала пандемии коронавируса ход переговоров с Японией находился в тупике.

Новая администрация Юн Сок Ёля взяла курс на потепление отношений с японским правительством, чтобы наладить двусторонние отношения, а также обеспечить трехстороннее партнерство в области безопасности с США и Японией для противодействия военным угрозам Северной Кореи. За последние несколько месяцев Сеул и Токио провели несколько раундов официальных переговоров по вопросу компенсаций, что и привело к публикации представленного Южной Кореей плана выплат.