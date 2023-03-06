МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Безработица в России опустилась до исторических минимумов, количество зарегистрированных безработных находится на отметке 563,6 тысячи человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которая провела заседание рабочей группы по ситуации на рынке труда. Названы случаи, когда можно взять деньги вместо отпуска

Ранее о минимальных показателях безработицы в стране сообщал Росстат.

"Уровень безработицы по методологии МОТ в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%", — передает слова Голиковой ее аппарат.

Отмечается, что количество работников в простое снизилось с начала года на 35 тысяч и составило 49 тысяч.

Кроме того, сообщается, что работодатели подали заявки на 41 тысячу рабочих мест в рамках программы субсидирования найма. Большая часть из них приходится на Москву, Красноярский край и Татарстан.