Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в России составляет 563,6 тысяч
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Безработица в России опустилась до исторических минимумов, количество зарегистрированных безработных находится на отметке 563,6 тысячи человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которая провела заседание рабочей группы по ситуации на рынке труда.
Ранее о минимальных показателях безработицы в стране сообщал Росстат.
"Уровень безработицы по методологии МОТ в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%", — передает слова Голиковой ее аппарат.
Отмечается, что количество работников в простое снизилось с начала года на 35 тысяч и составило 49 тысяч.
Кроме того, сообщается, что работодатели подали заявки на 41 тысячу рабочих мест в рамках программы субсидирования найма. Большая часть из них приходится на Москву, Красноярский край и Татарстан.
https://1prime.ru/society/20230306/839982879.html
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