МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Население Польши стремительно начинает стареть, и если к этой проблеме не подойти серьезно, то она может стать национальной экономической проблемой, заявил Rzeczpospolita президент Института государственных финансов Славомира Дудека. Зацикленность на коммунизме назвали причиной подрыва "Северных потоков"

"За десятилетие количество поляков сократилось почти на два миллиона. Можно попытаться немного изменить траекторию этого "кризисного метеорита", но он обязательно ударит по нам", — предупредил он.

Экономист напомнил об одном из сценариев Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), согласно которому к 2025 году госдолг Польши вырастет до 140 процентов от ВВП, сейчас он находится на отметке в 55 процентов. Дудек предложил смягчить миграционную политику и стимулировать экономическую активность населения. Также экономист призвал повысить пенсионный возраст и рождаемость. Тем не менее, он был вынужден признать "неумолимую реальность", которая показала, что даже очень дорогостоящие программы могут не принести тех результатов, которые ожидаешь.

В статье отмечается, что на сто работающих поляков в возрасте 24-64 лет приходилось в 2020 году 38,2 человека старше 65 лет — то есть время выхода на пенсию. В 2025 году этот показатель вырастет до 45,6%, в 2030-м составит почти 50%, в 2050-м — 74,7%, а к 2070 году достигнет 90%.

По мнению главного экономиста Федерации польских предприятий Лукаша Козловски, худшие опасения аналитиков могут воплотиться в жизнь, если не предпринять меры прямо сейчас.

"Эта проблема выходит за рамки политических разногласий, потому что демографический кризис на горизонте двух-трех десятилетий будет представлять собой фундаментальный вызов как для государственных финансов, так и для экономики", — заявил он.

В Еврокомиссии прогнозируют, что примерно к 2055 году количество работающих поляков сравняется с числом людей в стране старше 65 лет, а затем, вероятно, начнет снижаться. Ранее на трех человек, которые приносили доход бюджету, приходился один пенсионер.