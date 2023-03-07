МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Польша готовится наложить санкции на несколько сотен человек из Белоруссии из-за приговора активисту Союза поляков в Белоруссии журналисту Анджею Почобуту, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире телеканала Polsat. Польша послушалась хозяина и отказалась от российской нефти

В феврале Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима.

"Мы достаточно жестко действуем в отношении Белоруссии, и мы без колебаний будем использовать инструменты, которые уже подготовлены", — сказал Вонсик.

Отвечая на вопрос, о каких инструментах идет речь, замглавы МВД сказал, что "в разработке есть несколько сотен человек для внесения в санкционный список".

Он пояснил, что Польша намерена ввести санкции против лиц, ответственных за приговор активисту Союза поляков в Белоруссии, журналисту Анджею Почобуту, который недавно был осужден на восемь лет лишения свободы. "Это лица, которые стоят за белорусской системой, так сказать, правосудия", — сказал Вонсик.

В настоящее время в польский санкционный список включены около 80 физических лиц и компаний из России и Белоруссии.

В феврале после приговора Почобуту глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил подготовить предложения о включении в список других лиц.

Замглавы МВД подчеркнул, что помимо санкционного списка у Польши "есть и другие инструменты" давления на Белоруссию, в частности функционирование пограничных переходов.

"Если ситуация обострится, мы сможем закрыть окно для Белоруссии. Белоруссия для нас — это маленькая щель, а Польша для Белоруссии — это окно в мир", — сказал он.