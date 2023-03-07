МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мошенники в преддверии 8 марта под видом розыгрышей ценных подарков от известных маркетплейсов активно распространяют в России через мессенджеры ссылки с вредоносными программами, с помощью которых похищают средства с банковского счета, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Мошенники стали чаще использовать звонки в мессенджере, заявило Минцифры

Так, корреспондент агентства получил от знакомого ссылку на сайт, сулящий якобы "подарок Wildberries к женскому дню". "Мы подготовили большее количество мобильных телефонов Xiaomi в качестве подарков", — указывается в сопроводительной информации.

Однако посещение сайта по данной ссылке может привести к краже личных данных, предупредила Лазарева. По ее словам, это один из распространенных видов "праздничного мошенничества" — фишинг, то есть подмена сайтов, продающих востребованные товары, услуги или акционные предложения

"Злоумышленники запускают в WhatsApp якобы акционную рассылку или конкурс: жертве нужно ответить на несколько вопросов, а затем либо разослать ссылку на акцию друзьям и оставить на сайте свои данные для доставки, либо купить какой-то товар или услугу по специальным условиям, разумеется, введя на сайте данные карты, включая CVV-код", — отметила эксперт.

История выглядит очень правдоподобно, мошенники вынуждают жертв втягивать в схему новых и новых участников, добавила она. Кроме того, такие ссылки содержат вредящие программы. "Люди попадают на вредоносный сайт и, сами об этом не догадываясь, устанавливают на смартфон вредоносную программу, способную облегчить банковский счет", — отметила эксперт.

По ее словам, для защиты от этого вида угроз есть инструменты, но, к сожалению, граждане часто ими пренебрегают. "Если установить на смартфон или компьютер антивирус и анти-фишинговое расширение для браузера, то такие ссылки не откроются и не смогут причинить вреда", — отметила Лазарева.

Кроме того, нелишним будет проявлять бдительность – часто в ссылке прописан адрес, который совсем не соответствует бренду, магазину или маркеплейсу, добавила она. "Поэтому стоит обращать на это внимание и предупреждать отправителя о вероятной угрозе, а затем блокировать и удалять такие сообщения", — заключила она.