Стало известно, когда собор Нотр-Дам откроется после реставрации
AP: во Франции анонсировали открытие собора Нотр-Дам после реставрации в конце 2024 года
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Реконструкция собора Нотр-Дам идет достаточно быстро, чтобы его можно было открыть для посещения в конце 2024 года, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления французских официальных лиц.
По словам ответственного за восстановление собора генерала Жан-Луи Жоржлена, знаменитый шпиль Нотр-Дама, обрушившийся при пожаре в 2019 году, "постепенно начнет вновь появляться над памятником в этом году, что станет мощным сигналом его возрождения".
В интервью Associated Press генерал отметил, что "возвращение шпиля в небо Парижа… станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам".
https://1prime.ru/society/20230307/839994546.html
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