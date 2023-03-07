МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Реконструкция собора Нотр-Дам идет достаточно быстро, чтобы его можно было открыть для посещения в конце 2024 года, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления французских официальных лиц. СМИ: экс-президент Франции чуть не довел Меркель до слез

По словам ответственного за восстановление собора генерала Жан-Луи Жоржлена, знаменитый шпиль Нотр-Дама, обрушившийся при пожаре в 2019 году, "постепенно начнет вновь появляться над памятником в этом году, что станет мощным сигналом его возрождения".

В интервью Associated Press генерал отметил, что "возвращение шпиля в небо Парижа… станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам".