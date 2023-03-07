МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В чешском поселке Крабчице украли чистокровного английского жеребца Zazou, владельцем которого якобы является глава Чечни Рамзан Кадыров, стоимостью около 18 тысяч долларов, передало агентство Idnes. В Чехии назвали самую большую ошибку Байдена в отношении России

По данным полиции района Литомержице, инцидент мог произойти в ночь с 3 на 4 марта. Отмечается, что "неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца". Правоохранительные органы добавили, что виновника и коня уже ищут.

Как сообщало издание, жеребец является частью имущества Рамзана Кадырова, которое заморозили в Чехии в рамках антироссийских санкций.