Idnes: в Чехии украли "жеребца Кадырова" стоимостью 18 тысяч долларов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В чешском поселке Крабчице украли чистокровного английского жеребца Zazou, владельцем которого якобы является глава Чечни Рамзан Кадыров, стоимостью около 18 тысяч долларов, передало агентство Idnes.
По данным полиции района Литомержице, инцидент мог произойти в ночь с 3 на 4 марта. Отмечается, что "неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца". Правоохранительные органы добавили, что виновника и коня уже ищут.
Как сообщало издание, жеребец является частью имущества Рамзана Кадырова, которое заморозили в Чехии в рамках антироссийских санкций.
https://1prime.ru/society/20230307/840001461.html
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