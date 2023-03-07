МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, сообщили в московской прокуратуре. Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, заявил источник

Ранее столичный главк СКР возбудил против супругов Чекалиных дело о неуплате налогов. По данным следствия, Лерчек в 2020-2022 годах, чтобы не платить налоги на доход от фитнес-марафонов, использовала своего мужа и других родственников. Блогер уклонилась от НДФЛ и НДС за 2020-2021 годы на сумму более чем 300 миллионов рублей.

"Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов)", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Северного административного округа Москвы получила все материалы дела.