МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Накануне Международного женского дня власти Евросоюза впервые согласовали санкции против девяти физлиц, включая двух россиян, и девяти организаций, которые, по мнению Брюсселя, виновны в нарушении прав женщин, передают информагентства EFE и Europa Press. Путин пословицей прокомментировал санкции Запада

Одним из авторов инициативы, по данным испанского EFE, выступил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру, который заявил, что "в конфликтах, например, на Украине и в Южном Судане, регулярно происходит сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек".

При этом Europa Press уточняет, что санкции будут введены в отношении трех организаций и девяти физлиц, включая российских военных Рамиля Ибатуллина и Николая Кузнецова, которых в Евросоюзе считают причастными к совершению насилия в отношении женщин на Украине.