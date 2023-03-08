NBC сообщил об уходе Прайса с поста пресс-секретаря госдепартамента США
NBC: пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс покидает в марте свой пост
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост, сообщил телеканал NBC.
По его данным, Прайс, известный своими ежедневными брифингами для СМИ, переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену.
"Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену", — написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Twitter.
Канал сообщил, что Прайс уходит 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель.
Прайс служил пресс-секретарем ЦРУ и Совета национальной безопасности в президентство Барака Обамы.
https://1prime.ru/society/20230308/840005097.html
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