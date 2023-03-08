МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере как при приеме на работу, так и при продвижении по карьерой лестнице, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Евросоюз впервые согласовал санкции против россиян за нарушение прав женщин

"Одной из ключевых тем исследования был вопрос о дискриминации при приёме на работу, повышении статуса или зарплаты женщин. В 36% случаев опрошенные заявили, что в их профессиональной сфере женщины подвергались дискриминации: их могли реже принимать на работу, реже повышать им зарплату или продвигать по карьерной лестнице", — говорится в сообщении.

Исследование показало, что чаще всего о таких фактах рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие.

Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что раньше подобной дискриминации женщин было много, отмечается в исследовании. Однако за последний год таких случаев стало меньше. Причем среди опрошенных представителей высшей руководящей категории работников доля таких респондентов наиболее высока — 29%.

"То есть, дискриминационные факторы за последний год наиболее заметно снизились именно в топ-менеджерском составе", — отмечается в исследовании.

Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.