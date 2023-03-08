МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Женщина в среднем за жизнь съедает около одного килограмма помады, но никакого вреда для здоровья от этого нет, использование опасных веществ в косметике запрещено, заявила РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Багрянцева. Евросоюз впервые согласовал санкции против россиян за нарушение прав женщин

"В среднем женщина за один год съедает 24 грамма помады, это не так уж много, причем нужно учитывать, что половину, наверное, съедают мужчины. За жизнь можно съесть один килограмм", — сказала Багрянцева.

Она отметила, что опасения по поводу попадания помады в организм не оправданы, никаких рисков связанных с этим нет. Существует технический регламент Таможенного союза, где указаны требования к косметическим средствам. В нем перечислены вещества, которые использовать в косметике запрещено, пояснила специалист. Все косметические средства до их реализации в магазинах проходят процедуру декларирования безопасности для человека, уточнила Багрянцева.

По ее словам, каждый организм имеет адаптационный потенциал, поэтому попадание в организм незначительного количества помады не нанесет никакого вреда.

"Можно краситься, выглядеть красиво и целоваться", — резюмировала Багрянцева.