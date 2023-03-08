МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Более трети россиян предпочитают не знать заранее, что им будут дарить на праздники, еще четверть выбрали бы поздравления в денежном эквиваленте, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. В ВТБ выяснили, сколько россияне в среднем потратят на подарки к 8 марта

"Опрошенные россияне в большинстве своем оказались альтруистами. Почти две трети респондентов (62%) любят дарить подарки, а 38% – их получать… 37% участников опроса любят удивляться и не хотят знать заранее, что им подарят. Четверть (25%) предпочитают поздравления в денежном эквиваленте, чтобы самим выбирать, чем себя радовать. 23% отмечают, что главное – внимание, а как оно проявляется – вопрос второстепенный. 15% принципиально получать то, что попросили", — говорится в исследовании.

Своими ожиданиями респонденты делятся по-разному. Большинство (68%) прямо говорят о своих желаниях, но только близким. В то же время 20% оповещают всех о своих предпочтениях. Кроме того, 10% тоже сообщают всем, но не прямо, а намеками, 2% — пользуются сервисами по составлению вишлистов (списков желаний) и оставляют на него ссылку в личных сообщениях или соцсетях.

"При выборе подарков другому человеку бо́льшая часть полагается на свою интуицию. 43% вспоминают увлечения и интересы адресата, 21% дарят деньги, 20% прямо задают вопрос о предпочтениях. 11% выбирают на свой вкус и 5% покупают подарок исходя из того, что им самим дарили ранее", — отмечается в исследовании.

Более половины (53%) россиян признались, что чаще всего с поздравлением попадают "в цель" члены семьи. Также хорошо угадывают пожелания вторые половинки – их отметили 31% респондентов. Друзей выбрал всего каждый девятый (11%), так как их часто подводит интуиция. Коллеги набрали 4%, а соседи попадают "в цель" со своими презентами только в 1% случаев.

"Почти поровну мнения россиян разделились в вопросе бюджета. 49% тратят разные суммы в зависимости от получателя. Остальные 51% придерживаются четкого финансового плана. Из них 21% закладывают в бюджет на поздравления от 2 до 5 тысяч рублей, 11% – до 2 тысяч рублей, 10% – от 5 до 10 тысяч, и 9% – более 10 тысяч рублей", — подытожили в компании.