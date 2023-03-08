МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В Верховную Раду Украины внесли законопроект о регистрации однополых браков — документ в своем Telegram-канале опубликовала автор инициативы, народный депутат Инна Совсун. Об этом пишет Lenta.ru. Власти Украины утвердили государственную антикоррупционную программу

Издание сообщает, что законопроект, как ожидают его авторы, предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным.

"Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", — написала Совсун.