В Раде предложили регистрировать однополые браки между военными
Народный депутат Совсун внесла в Верховную Раду проект об однополых браках между военными
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В Верховную Раду Украины внесли законопроект о регистрации однополых браков — документ в своем Telegram-канале опубликовала автор инициативы, народный депутат Инна Совсун. Об этом пишет Lenta.ru.
Издание сообщает, что законопроект, как ожидают его авторы, предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным.
"Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", — написала Совсун.
https://1prime.ru/society/20230308/840005870.html
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