МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина касаются не только двух стран, но и мира и стабильности вокруг, вместе две страны могут содействовать многополярности и демократизации государственных отношений, заявил РИА Новости декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао. Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента за январь — февраль

Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая поступательно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Китай и Россия являются крупными глобальными державами. На фоне хаотического состояния (в мире) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия. Вместе эти две страны могут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, вносить вклад в глобальное развитие", — сказал Ли Хунтао, комментируя заявления министра иностранных дел КНР Цинь Гана о состоянии российско-китайских отношений.

Эксперт отметил, что нынешние отношения касаются не только двух стран, но и "мира и стабильности во всем мире", а также нормального функционирования международного политического и экономического порядка. По его словам, "в новую эпоху бурных событий Китай и Россия идут рука об руку".

В ходе пресс-конференции Цинь Ган не ответил прямо на вопрос о том, посетит ли председатель КНР Си Цзиньпин с визитом Россию после "двух сессий", которые завершаются 13 марта. По словам эксперта, независимо от того, состоится ли встреча лидеров России и Китая на фоне украинского кризиса, две страны сохранят настрой на развитие отношений.

"Вне зависимости от того, встретятся ли главы двух стран, отношения между Китаем и Россией будут следовать установленной политике двух глав государств", — добавил он.