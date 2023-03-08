МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Традиционное разделение на "мужские" и "женские" профессии в АПК становится все менее заметным: в 2022 году больше трети соискателей-женщин указывали в резюме профессии, на которые обычно претендует сильный пол — инженер, агроном, зоотехник и даже генеральный директор предприятия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. В HeadHunter опросили россиян о профессиональной дискриминации женщин

В преддверии Международного женского дня эксперты платформ "Я в Агро" и "Свое Фермерство", входящих в экосистему для сельского хозяйства Россельхозбанка "Свое", выяснили по просьбе РИА Новости, насколько возросло число женщин в АПК и какие профессии они выбирают.

"Традиционное разделение на "мужские" и "женские" профессии в АПК становится все менее заметным: в 2022 году количество соискателей женского пола составило 61% от общего количества размещенных резюме. При этом 35% из них относятся к профессиям, которые принято считать "мужскими". Это инженеры, агрономы, зоотехники, технические, исполнительные и генеральные директоры предприятий", — рассказали в пресс-службе банка.

Согласно данным площадки для сельхозтоваропроизводителей "Свое Фермерство", в пятерке профессий в АПК, которые вызывают наибольший интерес у женщин, на первом месте стоит специальность ветеринарного врача — на нее было подано 29% резюме, за ней следует должность руководителя направления (около 15%). На третьей и четвертой позиции стоят менеджер и главный зоотехник (10% и 9,7%). Закрывает список традиционная для этого направления работа — в качестве агронома (7,8% всех резюме).

"Отрасль сельского хозяйства в России становится все более привлекательной для женщин, так как внедрение современных технологий снижает востребованность физической силы и открывает для женщин новые возможности для самореализации. Например, каждый пятый агротех-стартап в России в 2022 году был создан женщинами", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.