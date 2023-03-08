МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Женщины — более консервативные инвесторы по сравнению с мужчинами: они осторожнее подходят к оценке риска, а еще вдвое чаще пользуются индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, насколько сложно найти работу людям старше 40 лет

"Женщины не упускают возможности заработать на фондовой бирже. Среди клиентов РСХБ на брокерском обслуживании достаточно большое количество женщин, несмотря на устоявшееся представление, что операции на финансовых рынках в основном проводят мужчины: 38% счетов открыты женщинами. При этом представительницы прекрасного пола в два раза чаще, чем мужчины, пользуются счетами ИИС", — выяснили аналитики банка.

"Женщины гораздо консервативнее подходят к оценке риска – редко используют маржинальные плечи при совершении сделок и гораздо реже совершают операции на рынке по сравнению с мужчинами", — отмечает начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

При этом, согласно данным исследования, выбор ценных бумаг в портфеле практически не зависит от пола. Более чем у 51% женщин в портфеле есть акции и у 34% есть депозитарные расписки. Облигации находятся в портфеле у 7% женщин. А у 4% клиентов женщин есть в портфеле еврооблигации крупнейших российских эмитентов.

Практически совпадают у мужчин и женщин и доли разных типов инструментов в портфеле – 82% это акции и депозитарные расписки, 9% это облигации, все остальные инструменты занимают небольшую долю в портфелях.

Также выяснилось, что средний возраст инвесторов-женщин составляет 48 лет, мужчин – 44 года. При этом средний возраст владельца счета ИИС чуть выше – 50 и 49 лет соответственно.