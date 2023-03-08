Исследование РСХБ: женщины в России вдвое чаще мужчин пользуются ИИС
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Женщины — более консервативные инвесторы по сравнению с мужчинами: они осторожнее подходят к оценке риска, а еще вдвое чаще пользуются индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Женщины не упускают возможности заработать на фондовой бирже. Среди клиентов РСХБ на брокерском обслуживании достаточно большое количество женщин, несмотря на устоявшееся представление, что операции на финансовых рынках в основном проводят мужчины: 38% счетов открыты женщинами. При этом представительницы прекрасного пола в два раза чаще, чем мужчины, пользуются счетами ИИС", — выяснили аналитики банка.
"Женщины гораздо консервативнее подходят к оценке риска – редко используют маржинальные плечи при совершении сделок и гораздо реже совершают операции на рынке по сравнению с мужчинами", — отмечает начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.
При этом, согласно данным исследования, выбор ценных бумаг в портфеле практически не зависит от пола. Более чем у 51% женщин в портфеле есть акции и у 34% есть депозитарные расписки. Облигации находятся в портфеле у 7% женщин. А у 4% клиентов женщин есть в портфеле еврооблигации крупнейших российских эмитентов.
Практически совпадают у мужчин и женщин и доли разных типов инструментов в портфеле – 82% это акции и депозитарные расписки, 9% это облигации, все остальные инструменты занимают небольшую долю в портфелях.
Также выяснилось, что средний возраст инвесторов-женщин составляет 48 лет, мужчин – 44 года. При этом средний возраст владельца счета ИИС чуть выше – 50 и 49 лет соответственно.
https://1prime.ru/society/20230308/840006674.html