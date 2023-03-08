ГРОЗНЫЙ, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость украденной лошади составляет десять миллионов долларов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кражу своего жеребца в Чехии. Он также задался вопросом, как такое стало возможным и почему "доблестная полиция" узнала об этом лишь спустя несколько дней. В Чехии украли "коня Кадырова", пишет СМИ

Ранее чешские издания сообщили, о похищении из конюшни в поселке Крабчице жеребца по имени Zazou, стоимость которого оценивается примерно в 18 тысяч долларов и который якобы принадлежит Кадырову.

"Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он также отметил, что жеребца внесли в санкционный список в 2014 году и он стал первой жертвой санкций против Кадырова, его семьи и команды. Глава Чечни также сообщил, что Зазу стоит не менее 10 миллионов долларов и попросил не принижать ценность его скакуна.

"Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 миллионов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", — Кадыров.