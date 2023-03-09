2023-03-09T10:11:00+03:00
2023-03-09T10:18:25+03:00
2023-03-09T10:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230309/840013692.html
Россиянам напомнили о дополнительных выходных в мае
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В майские праздники россияне будут отдыхать семь дней, заявила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Она напомнила, что ... ПРАЙМ, 09.03.2023
общество , новости, россия, майские праздники, выходной
https://cdnn.1prime.ru/images/83245/77/832457786.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83245/77/832457786.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83245/77/832457783.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83245/77/832457783.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83245/77/832457780.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83245/77/832457780.jpg
https://1prime.ru/banks/20230308/840007265.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В майские праздники россияне будут отдыхать семь дней, заявила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.
Она напомнила, что правительство объявило нерабочими дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. При этом сокращенных дней перед праздниками не будет.
Однако работодатели смогут сделать это по своему желанию.