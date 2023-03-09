МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В майские праздники россияне будут отдыхать семь дней, заявила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Российские мужчины вдвое увеличили лимит по кредитным картам перед 8 марта

Она напомнила, что правительство объявило нерабочими дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. При этом сокращенных дней перед праздниками не будет.

Однако работодатели смогут сделать это по своему желанию.