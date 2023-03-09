2023-03-09T10:58:00+03:00
2023-03-09T11:10:25+03:00
2023-03-09T10:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230309/840014406.html
Люди остались под завалами после взрыва газа в Чите
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Люди остались под завалами после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Чите, между перекрытиями слышны голоса, заявили в ГУМЧС по Забайкальскому краю. Ранее в 8:50 утра по... ПРАЙМ, 09.03.2023
общество , новости, мчс, взрыв газа, чита
https://cdnn.1prime.ru/images/84001/43/840014346.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84001/43/840014346.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84001/43/840014345.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84001/43/840014345.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84001/43/840014333.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84001/43/840014333.jpg
https://1prime.ru/gas/20230309/840013397.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Люди остались под завалами после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Чите, между перекрытиями слышны голоса, заявили в ГУМЧС по Забайкальскому краю.
Ранее в 8:50 утра по московскому времени ведомство зафиксировало сообщения в взрыве бытового газа в жилом доме на улице Боровая.
Позднее сообщалось, что в результате происшествия были повреждены два этажа, шесть человек пострадали, 12 жителей, в том числе двоих детей, эвакуировали.
В МЧС отметили, что голоса услышали под перекрытиями между четвертым и пятым этажом. В данный момент ведутся работы по расчистке территории, добавили там.