МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Люди остались под завалами после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Чите, между перекрытиями слышны голоса, заявили в ГУМЧС по Забайкальскому краю. Взрыв газа произошел в жилом доме в Чите

Ранее в 8:50 утра по московскому времени ведомство зафиксировало сообщения в взрыве бытового газа в жилом доме на улице Боровая.

Позднее сообщалось, что в результате происшествия были повреждены два этажа, шесть человек пострадали, 12 жителей, в том числе двоих детей, эвакуировали.

В МЧС отметили, что голоса услышали под перекрытиями между четвертым и пятым этажом. В данный момент ведутся работы по расчистке территории, добавили там.