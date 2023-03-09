ПЯТИГОРСК, 9 мар — ПРАЙМ. Около тысячи легковых машин въехало в Россию из Грузии через КПП "Верхний Ларс" за сутки, сейчас очереди перед пунктом нет, следует из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления. В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах

"На въезд в РФ, по данным на 6 утра 9 марта, за сутки оформлены 993 легковых транспортных средства, количество автомобилей перед пунктом пропуска — 0", — следует из данных о загруженности автомобильных пунктов пропуска на сайте ведомства.

При этом на выезд из России за сутки оформлено 969 легковых автомобилей, перед пунктом пропуска также никого. По данным ведомства, более 300 грузовых автомобилей наблюдается перед пунктом пропуска на въезд в РФ, за сутки оформлено 38, на выезд из России — 400, оформлено за сутки — 147.

Ранее в соцсетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии образовались пробки на въезд в Россию. Власти Северной Осетии, где находится указанный КПП, сообщили, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, а на российской стороне ажиотажа нет.

По данным ГУМЧС РФ по Северной Осетии, из-за непогоды было запрещено движение всех видов транспорта 5 марта. 8 марта было разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта. После полуночи 9 марта проезд разрешили всем видам транспорта.