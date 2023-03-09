МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи приложения "Парковки России" могут пополнять парковочные счета без банковской комиссии, так как затраты возьмет на себя Москва, сказано в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продолжаем выполнять поручение мэра Москвы Сергея Собянина и делать цифровые сервисы не только удобнее, но также доступнее и выгоднее для автомобилистов. Теперь в приложении "Парковки России" можно пополнять парковочный счет через СБП (систему быстрых платежей – ред.) или банковской картой без банковской комиссии — расходы возьмет на себя город. Это коснется 6,8 миллиона пользователей "Парковок России", — приведены в сообщении дептранса слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что также без комиссии можно купить абонемент на уличные парковки, оплатить круглосуточное резидентное разрешение, оплатить штраф Администратора московского парковочного пространства (АМПП) или Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) либо эвакуацию, оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру.