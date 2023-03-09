МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о махинациях с "Пушкинской картой" и туристическим кешбэком, на что руководитель страны заметил: "что ни сделаешь — везде жулики появляются". Путин пословицей прокомментировал санкции Запада

Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил преступную схему с "Пушкинской картой", участники которой присвоили себе 100 миллионов рублей.

"Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект "Пушкинская карта" — это карта, которая давала возможность молодёжи… дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена", — сказал он.

Глава ведомства отметил, что схема работала за счет составления мнимых списков людей, которые "якобы должны получить эти льготы, а их не было".

"Мертвые души?" — уточнил Путин.

Чиханчин подтвердил это и добавил, что аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком.

"Что ни сделаешь — везде жулики появляются", — заметил на это российский лидер.

"Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведется совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком", — добавил Чиханчин.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.