МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Кабмин расширили условия предоставления льготной ипотеки, теперь на нее могут рассчитывать родители детей-инвалидов, чтобы приобрести вторичное жилье, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос. Прежде всего, расширяем семейную ипотеку. Родители, воспитывающие детей-инвалидов смогут оформить ее для покупки готового жилья на вторичке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов", — сказал он.

Он добавил, что средства льготной семейной, дальневосточной ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.