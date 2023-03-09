МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Следственный комитет России расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта", трое обвиняемых, используя фиктивные карты и обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей, они взяты под стражу, сообщается в телеграм-канале ведомства. Минфин утвердил новый выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил преступную схему с "Пушкинской картой", участники которой присвоили себе 100 миллионов рублей, эти люди и их активы арестованы.

"Расследуется уголовное дело в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты "Пушкинская карта", выпущенные АО "Почта Банк", обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей "путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий".

В настоящее время они арестованы. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 миллионов рублей наложен арест.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.