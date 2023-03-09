МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, а тем, кто уже находитесь в стране — избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси, сообщили в ведомстве. Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты

"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". "Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии", — уточнили в ведомстве.

Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.